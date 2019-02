Koppel laat alle vrouwen op hun bruiloft hun eigen trouwjurk dragen

Je mag er nóóit mooier uitzien dan de bruid, luidt de dresscode-etiquette voor een bruiloft. Toch was dat precies wat Audrey Moore wilde op haar grote dag.

Het Amerikaanse koppel dat in december 2018 in het huwelijksbootje stapte, besloot iets heel ludieks te doen. Ze vroegen alle uitgenodigde (getrouwde) vrouwen om hun eigen trouwjurk te dragen. Dat is wel even wat anders dan kledingvoorschrift tenue de ville.

Advertentie

Tweede leven voor bruidsjurk

“We wilden dat onze bruiloft niet alleen een viering van onszelf was, maar ook van het huwelijk in het algemeen”, legt Audrey over de unieke dresscode uit aan BuzzFeed. “Ik ben naar al hun bruiloften geweest, waar ik ze in hun prachtige jurken heb gezien. Nu wilde ik ze de kans geven om die bijzondere, prachtige jurk nog eens te dragen.” Ook Audrey’s man was meteen te porren voor het idee: “We vinden het jammer dat de meeste vrouwen maar één keer de kans krijgen om hun trouwjurk te dragen.”

Prinsessen

Gelukkig gaven de vrouwen gehoor aan Audrey’s verzoek. En zo geschiedde dat moeders, vriendinnen, zussen en noem maar op hun eigen trouwjurk of die van iemand anders van stal haalden. Audrey omschrijft dat het magisch was om te zien hoe iedere vrouw zich klaarmaakte alsof het háár grote dag was. “Alsof er een groep prinsessen tot leven kwam.” Audrey sprong alsnog tussen alle witte jurken uit: zij droeg namelijk een lichtblauwe, zoals op onderstaand kiekje te zien is:

Binnenkort ook een bruiloft? Met deze kleding zit je sowieso goed:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BuzzFeed. Beeld: iStock