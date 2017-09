Stel vraagt al haar bruiloftsgasten om entree te betalen (niet zo'n beetje ook)

De Britse Ben Farina (33) en zijn grote liefde Claire gaan in juni trouwen. Maar eh, hun portemonnee laat zo’n feest eigenlijk niet echt toe.



De bruiloft dan nog maar even uitstellen? Nee, hoor. Ben en Claire rekenen op de financiële steun van al hun bruiloftsgasten. En dat leidt tot een hoop verbijstering.

Nieuw huis

Toen Ben op één knie ging voor Claire, hadden de tortelduifjes net een nieuw huis gekocht. Daarom staat er wat minder geld op de bank. Toch wilden de geliefden hun grote dag doorzetten. Sterker nog: het liefst wilden ze in het buitenland trouwen, maar sommige familieleden zagen het niet zitten om te reizen.

150 pond

Dan maar in eigen land, besloten Ben en Claire. Hun oog viel op een vakantiepark in Ashbourne, waar ze een deal mee wisten te sluiten: als ze met genoeg bruiloftsgasten komen, krijgen ze de trouwzaal gratis. En dus begon Ben zijn familie en vrienden op te trommelen. Een bruiloftsuitnodiging, mét een betalingsverzoek van 150 pond (ongeveer 170 euro) voor een lang weekend in het vakantiepark.

Geen verplichting

Verschillende Britse media brachten dit verhaal, dat tot verbijsterde reacties leidde. Je gaat je gasten toch niet laten betalen voor jouw bruiloft? Zelf ziet Ben niet in wat hier zo raar aan is. “Het is eigenlijk net zoals wanneer je een feestje wilt geven in een bar, en je de ruimte gratis krijgt als je veel drankjes bestelt.”

Niks moet, benadrukt Ben. “We verplíchten onze gasten niet om te komen en te betalen voor onze bruiloft, maar we zeggen dat áls ze willen komen, ze zelf hun verblijf moeten betalen. Nu weten ze hoeveel dat dan kost. (…) Wij moeten uiteindelijk nog betalen voor de pakken, de jurken en het eten.”

Bijzonder weekend

Aangezien de trouwdatum in juni dus al is vastgesteld, lijkt het erop dat de uitgenodigde bruiloftsgasten inderdaad zullen betalen. “We kijken zo naar de bruiloft uit en hopen dat het voor iedereen een bijzonder weekend wordt.”

