Isabelle (45) hoorde 1 dag van tevoren dat haar bruiloft niet doorging

Isabelle Tournoy (45) uit het Belgsiche Merchtem zou op 14 maart trouwen met haar partner. De bruiloft zou plaatsvinden op de dag dat ze 25 jaar samen waren. Het coronavirus en de Belgische lockdown gooiden helaas roet in het eten.

Isabelle en haar partner hadden het altijd al over trouwen, maar steeds schoven ze het voor zich uit. “We hebben zelfs al een zoon van 18 jaar. Afgelopen december ging mijn partner op zijn knieën waar al onze vrienden bij waren. Iedereen zat in het complot”, vertelt Isabelle. “Hij was aanwezig bij de aanslag op Zaventem. Samen hebben we een moeilijke tijd gehad. Na die aanslag waren we er nog zekerder van dat we met elkaar wilden trouwen.”

