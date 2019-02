Stel trouwt 3 maanden eerder zodat hun stervende hond er nog bij kan zijn

De Britse Estelle (34) en Danny (31) Harris kregen 5 maanden voor hun geplande bruiloft hartverscheurend nieuws over hun hond te horen. Hij is doodziek en leeft niet lang meer.

En toen was het koppel het er al snel over eens dat ze óf eerder zouden gaan trouwen, of maar helemaal niet. Want een bruiloft zonder hun bullmastiff Bruce… nee, dat wilden ze niet.

Tumor

Begin december werd er kanker bij het beestje gediagnosticeerd, nadat ze hem met witte voetzolen en een blauw aangelopen tong naar de dierenarts brachten. Die ontdekte vochtophoping rond zijn hart en longen en een tumor zo groot als een grapefruit bij zijn ribbenkast. Het beestje werd geopereerd, maar hoop was er niet meer: de conclusie was dat hij op z’n max nog 4 maanden te leven had.

Onbeschrijflijke pijn

Verwoestend nieuws voor vooral Estelle, die Bruce ziet als haar zoon. “Het is moeilijk te omschrijven hoeveel ik van hem hou”, vertelt ze aan de Britse Metro. “Ik heb eerder opa’s en oma’s verloren, maar weten dat ik hem ga verliezen, doet me nog meer pijn. Hij móest op onze bruiloft zijn, geen twijfel over mogelijk.”

Veel geregel

En zo geschiedde dat Estelle en Danny hun bruiloft van 4 mei verplaatsten naar 26 januari. Dik 3 maanden eerder dan gepland, dus. Dat kostten ze zo’n € 690,- en heel veel geregel, want binnen 3 weken moesten ze nu alles voor hun bruiloft gaan klaarstomen. En sommige gasten konden zo lastminute geen vrij meer krijgen. Gelukkig was er volop begrip voor hun keuze: “Onze familieleden zijn allemaal hondenliefhebbers en weten hoeveel hij voor ons betekent.”

In tuxedo naar het altaar

Wat was het een bijzondere dag. Bruce was de hele avond en nacht voor de bruiloft bij zijn bazinnetje. Die ochtend werd het beestje in een tuxedo gehesen die matchte met die van de bruidegom. Ook had de viervoeter zijn eigen auto waarin hij werd vervoerd en liep hij met de bruid naar het altaar. “Ik vond het belangrijk om hem nog op de foto’s te hebben”, aldus Estelle. En dat is gelukt. Het is nu bijna maart en Bruce leeft nog. Maar binnenkort zal hij toch echt zijn laatste adem uitblazen. Wat een fijn aandenken heeft Estelle dan nog aan haar hondenkind.

Bron: Metro UK. Beeld: iStock