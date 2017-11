Nieuwe trend: het Buddha-dieet

Weer een nieuwe trend in dieetland: het Buddha-dieet. Klinkt zen, maar vergt juist flink wat doorzettingsvermogen.

Geen zorgen: je hoeft niet meteen in de lotushouding te gaan zitten. Het enige dat je nodig hebt voor dit dieet is een klok, een weegschaal en een flinke dosis motivatie, meldt Happy in Shape. Dit dieet vertelt je namelijk niet wát je moet eten en hoeveel, maar wánneer je eet. Zo lang het maar geen junkfood is. En de tijd waarbinnen je mag eten, wordt naarmate het dieet vordert steeds korter.

Van 9 tot 6

In het begin heb je nog 13 uur de tijd om je maaltijden te verorberen. Na 2 weken blijft daar slechts 9 uur per dag van over. Ontbijt je dus om 9 uur in de ochtend, dan moet je om 6 uur ’s avonds het avondeten achter de kiezen hebben. En daarna: niets.

Jojo

Volgens Dan Zigmond, schrijver van het boek Buddha’s diet, leefde Buddha zelf ook zo en is het een heel prettige manier van diëten. Al deed hij niet aan snaaidagen, waar jij gelukkig wél 1 keer per week recht op hebt. Wij hopen overigens wel dat Buddha zelf niet zoveel schommelde in gewicht als de beeltenissen die van hem gemaakt zijn.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Happy in Shape, Grazia. Beeld: iStock