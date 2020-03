Na de aflevering van Wie is de Mol? zaterdagavond waren alle kijkers in de war. Niet alleen door de onverwachte executie, maar ook door een hint die volgens velen wel héél overduidelijk is. Nederland is het erover eens: Buddy is de Mol van 2020.

Als je de recentste aflevering van zaterdagavond nog niet gezien hebt moeten we je wel even waarschuwen, want dit artikel bevat spoilers.

Verdenkingen

De trouwe kijkers van Wie is de Mol? zijn het volmondig eens: Buddy is de Mol van het 20e seizoen van het spannende spel. Dit terwijl eerst Leonie door veel van de kijkers ontzettend verdacht werd. Maar die kreeg – tot grote verbazing en grote schok van velen – zaterdagavond een rood scherm te zien.

Buddy

En nu lijkt de kijker niet langer te twijfelen en Buddy te verdenken. De reden is een hint die wel héél duidelijk is, laten Molloten weten. Op een Instagramfoto van het programma zien we Buddy tijdens de fietsopdracht door de stad. Op het moment dat de foto genomen werd was hij eventjes de weg kwijt en stond hij te wachten op een aanwijzing om zijn route te vervolgen.

Aanwijzing

Maar terwijl hij daar staat te wachten, springt er plots een woord in het oog. Op de stoep achter Buddy staat namelijk het woord ‘Smol’ geschreven. Volgens Molloten is het dus kraakhelder: dit is een duidelijke aanwijzing dat de jonge deelnemer de Mol van het huidige seizoen is.

Opvallend

Toch laten sommige kijkers ook een tegengeluid horen. Zo wordt er onder de foto gereageerd dat deze hint te overduidelijk is, waardoor het onmogelijk zo kan zijn dat Buddy de Mol is. “Misschien wel, maar het is wel héél opvallend”, schrijft iemand. Hieronder kun je de foto bekijken. Wat denk jij?

Bron: RTL Boulevard. Beeld: AVROTROS