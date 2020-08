Buitenland laaiend enthousiast over zangkunsten Nederlandse Mart: “Ik dacht: wat is dit nou joh?”

De Leidse volkszanger Mart Hoogkamer (22) heeft plots internationale bekendheid verworven nadat hij op z’n knieën op het Spaanse strand van La Carihuela het nummer Unchained Melody zong. Het muzikale moment werd toevallig vastgelegd door zijn neef en belandde daarna op het internet.

Sindsdien domineert op Twitter de afgelopen week 1 vraag: wie is die Nederlandse jongen met ‘een gouden strot’?

Op Facebook is de video al meer dan 24 miljoen keer bekeken.

“Het ging heel spontaan”, vertelt de volkszanger achteraf in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf. “We hadden wat drankjes gedronken, en ik begon een beetje te zingen. Opeens kreeg ik een applaus van wat Spanjaarden en Nederlanders. Ik dacht: wat is dit nou, joh?”.

“Ik was niet van plan het online te zetten, want ik was er zelf niet zo tevreden over. Ik stuurde ‘m wel naar mijn manager. Die heeft de video online gezet en binnen een halfuur was-ie al 250 duizend keer bekeken.” Sindsdien krijgt hij berichten uit Polen, Canada, Zweden, Griekenland, Amerika. “Noem het allemaal maar op. Ik stuur al die berichten door naar mijn manager, want ik kan geen Engels.”

Inderdaad: Hoogkamer meent geen woord Engels te spreken. “Ik heb geen benul wat ik zing, joh.” Een volledige switch naar Engelse muziek wil de zanger dan ook niet maken. “Nederlandstalige muziek zal altijd in mijn hart zitten”, besluit hij. “Maar als mensen me graag Engels willen horen zingen, wil ik dat best doen.” Wel zegt hij daarvoor eerst nog flink zijn Engels te moeten bijspijkeren.

Holland’s Got Talent

In ons eigen land was de volkszanger alvast niet onbekend. Hij timmert al jaren aan de weg met Nederlandstalige muziek en maakte in 2016 furore in het televisieprogramma Holland’s Got Talent. Hij behaalde toen de tweede plaats. Daarna bracht hij zijn eerste album uit: ‘Gewoon Mart Hoogkamer’, waarop onder meer duetten te horen zijn met Willeke Alberti en zijn vader.

