Dit vinden buitenlandse royalty-experts van onze Máxima

Wat vinden royalty-experts in het buitenland van onze koningin? “Als de frivole Máxima koningin van België had moeten worden, zou dat niet goed zijn gegaan.”

“Ik realiseer me dat het vreselijk klinkt”, zegt Richard Palmer, royalty-expert van de conservatieve Engelse tabloidkrant Daily Express. “Maar ik geloof niet dat wij net zoveel aandacht besteden aan de Nederlandse koninklijke familie als de Nederlandse pers aan onze royals.” Om er meteen aan toe te voegen dat hij Queen Máxima “very glamorous” vindt.

Wereldwijd herkenbaar

Zijn Amerikaanse collega Carolyn Durand, royal-reporter voor onder meer ELLE, oprah.com en coauteur van het boek Meghan & Harry: Op zoek naar vrijheid, heeft zich daarentegen heel goed in onze vorstin verdiept. “Het is een van de meest bewonderenswaardige kwaliteiten van koningin Máxima dat ze zo herkenbaar blijft voor mannen en vrouwen in Nederland, en ook wereldwijd. Dat is een bijzonder krachtige eigenschap voor een koningin. Ze vervult haar taak met veel toewijding, maar is ook meelevend en gericht op haar gezin – mensen voelen zich met haar verbonden.” Durand vindt Máxima net als Kate Middleton een fantastische moeder en een ongelooflijk stijlicoon. “Ze wordt bewonderd om haar werk zowel in eigen land als voor de Verenigde Naties. Ze is een waar rolmodel voor jonge vrouwen overal op de wereld.”

De positieve energie van Máxima

De Duitse ‘adel-expert’ en vooraanstaand RTL-redacteur Michael Begasse laat vanuit Keulen weten dat hij “Königin Máxima der Niederlande” heel hoog heeft zitten. “Ze is mijn absolute lievelingskoningin”, zegt hij. “Ze is in Duitsland erg geliefd omdat ze veel positieve energie uitstraalt en een geweldige echtgenote en moeder is die als een leeuwin heeft gevochten voor haar liefde. Ze heeft een groot hart en een scherpe geest. Toen ze een aantal jaren geleden voor het eerst tegenover me stond, snapte ik meteen waarom jullie koning alleen met deze schitterende vrouw door het leven wilde gaan.”