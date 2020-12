Ewout Genemans loopt mee met Haagse politie in nieuw programma ‘Bureau Hofstad’

Ewout Genemans denkt voorlopig nog niet aan stoppen. Voor fans van het eerste uur is er goed nieuws. Al twee seizoenen zit de presentator met succes de politie op de hielen voor zijn programma’s Bureau Burgwallen en Bureau 040 en Ewout komt binnenkort met een gloednieuwe politie-reportageserie: Bureau Hofstad.

Met de Hofstad als decor, staat Ewout een veelzijdige klus te wachten met het Haagse politiekorps. Binnenkort start hij met de opnames van het seizoen. Van landelijke demonstraties en het regeringscentrum, tot verbindende werkzaamheden in wijken met specifieke karakters en het bijzondere werk aan de Nederlandse kust: de presentator krijgt het druk.

Na Amsterdam en Eindhoven loopt Ewout dus mee in Den Haag om het politiewerk in deze stad van dichtbij mee te maken. Dat is speciaal voor hem. “Ik ben geboren en opgegroeid in Den Haag, dus vind het extra bijzonder hier de volgende serie te mogen maken”, vertelt Ewout. “Een diverse stad met een druk centrum, Het Binnenhof, strand en mooie wijken. Een unieke kans om de diversiteit van het politiewerk te laten zien.”