Kijkers smullen van burenruzie om papegaai in ‘De rijdende rechter’

In De rijdende rechter was woensdagavond te zien hoe meneer Peper uit Leeuwarden het aan de stok kreeg met zijn bovenbuurvrouw mevrouw Döderlein. Dat had alles te maken met meneer Peper’s papegaai Karel.

In 2017 komt meneer Peper onder mevrouw Döderlein te wonen. Al snel ontdekt de bovenbuurvrouw dat meneer Peper een papegaai heeft, die graag een deuntje zingt. En dan vooral continu hetzelfde deuntje achter elkaar. Gek wordt ze ervan. Ze beschuldigt meneer Peper van geluidsoverlast, maar hij vindt op zijn beurt dat zijn bovenbuurvrouw hem lastig valt. Mevrouw Döderlein stopt briefjes in zijn brievenbus en dat ziet hij als stalking. Daarnaast is mevrouw Döderlein bang voor de dochter van meneer Peper, die haar zou treiteren en intimideren.