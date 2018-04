Dit meisje (11) verloor haar moeder - nu vlecht de buschauffeur iedere ochtend haar haren

Isabella Pieri (11) heeft haar moeder verloren aan een zeldzame ziekte. In het drukke gezin waar ze opgroeit lukt voor zichzelf zorgen aardig, maar ze heeft één probleempje. Ze kan haar eigen haren niet vlechten. Gelukkig biedt Isabella’s schoolbus-chauffeur hulp.

Normaal

Twee jaar geleden verloor Isabella haar moeder. Het lukt het 11-jarige meisje ondanks haar leeftijd goed om voor zichzelf te zorgen. Dat moet ook wel, aangezien haar vader ook nog voor drie andere kinderen zorg draagt. Ze proberen met z’n allen een zo normaal mogelijk leven te leiden, sinds de verschrikkelijke gebeurtenis.

Invlechten

Isabella’s moeder deed iedere ochtend altijd haar lange haren netjes in een vlecht, maar dat lukte Isabella zelf niet. De laatste twee jaar was ze gedwongen haar haar in een paardenstaart te dragen. Haar vader wilde het eigenlijk afknippen.

Totdat ze op een dag vol bewondering naar haar schoolbus-chauffeur Tracy Dean keek. Zij was het haar van een andere scholier aan het invlechten. Isabella vroeg verlegen of Tracy misschien ook bij haar wilde doen. Zo gezegd, zo gedaan.

Hulp

Tracy heeft vroeger haar eigen problemen gehad en dus begrijpt ze goed waar Isabella op dit moment doorheen gaat, legt ze uit bij de Washington Post. Ze is dan ook blij dat ze haar een beetje kan helpen door die haartjes te vlechten.

11-year-old Isabella Pieri’s mom died years ago from a rare illness. One morning Isabella got the courage to ask the bus driver if she would braid her hair. Now, Tracy, the bus driver, styles each girls’ hair almost every morning. https://t.co/r5WOPhw7Cp — NBC4 Columbus (@nbc4i) April 7, 2018

En daar is Isabella hartstikke blij mee, want sindsdien maakt Tracy iedere dag iet speciaals van haar mooie, lange haren. “Ik krijg soms het gevoel dat ze een moeder voor me is”, vertelt Isabella. “En dan ben ik weer benieuwd naar wat ze de volgende dag met mijn haren gaat doen.”

De vader van het jonge meisje is er ook blij mee. “Het is zo aardig dat ze wil helpen. Een goed mens.” Zelfs de leraren merken verschil. Ze merkten dat Isabella meer zelfvertrouwen heeft gekregen sinds ze naar school gaat met een kapsel waar ze trots op is.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Washington Post. Beeld: iStock