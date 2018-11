Buschauffeur verzoekt iedereen uit te stappen nadat ze geen plaats maken voor man in rolstoel

De oprijplaat bij de bus voor rolstoelen stond klaar, maar reizigers in de drukke bus maakten geen plaats voor de Franse rolstoelgebruiker François Le Berre.

François heeft MS en zit daardoor in een rolstoel. “Ik moest lachen van ellende”, zei Le Berre toen hij teneergeslagen stond toe te kijken hoe er simpelweg geen plaats werd gemaakt.

Eindpunt!

De buschauffeur uit Parijs besloot in te grijpen. “Eindpunt! Iedereen eruit!”, riep hij. “Daarna kwam hij naar ons toe”, gaat Le Berre verder. “‘Jij en je helper, stap maar op. De rest kan wachten op de volgende bus’.” Zo konden François Le Berre en zijn broer toch in alle rust meerijden.

Goede daad

Achteraf blijkt dat de chauffeur zelf geen familieleden met een beperking heeft. Hij wilde een goede daad verrichten. “Hij zei dat iedereen op een dag in een rolstoel kan belanden”, zegt Le Berre.

Op sociale media wordt de buschauffeur geprezen om zijn harde aanpak. “Applaus voor hem, de passagiers mogen zich schamen”, wordt er veelal gezegd.

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s’est levé et à dit “Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m’a dit “vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d’après!

— Accessible POUR TOUS (@tomipa06) 21 oktober 2018