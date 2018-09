Buspassagier filmt onsmakelijke ontdekking op stoel

De Amerikaanse Crystal Lopez denkt wel twee keer na voordat ze weer in een bus neerploft. De vrouw zat onlangs in een bus richting Bridge St. toen ze plotseling iets voelde branden. Nadat ze van haar stoel opsprong, zag ze duizenden bedwantsen over de hoofdleuning kruipen.

Na het waarschuwen van de chauffeur, werd de bus ontruimd. Met haar camera legde Crystal de beestjes vast:

Niet schadelijk

Hoewel ze er niet zo smakelijk uitzien, zijn bedwantsen niet schadelijk voor je gezondheid. Wel kunnen ze voor ongemakken zorgen. Het beestje zuigt bloed uit je lichaam, waardoor er jeukende bultjes op je huid ontstaan. Omdat bedwantsen erg moeilijk te bestrijden zijn, is een ongediertebestrijder geen overbodige luxe.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mirror.co.uk. Beeld: YouTube/iStock