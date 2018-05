Buurman van balkonjongetje legt uit waarom hij het ventje niet kon redden

De hele wereld zag afgelopen weekend hoe de 22-jarige Malinees Mamoudou Gassama vier verdiepingen omhoog klom om een 4-jarig jongetje te redden dat aan het balkon bungelde. Iets wat de buurman, die vlakbij stond, niet lukte. In een Parijse krant legt hij nu uit waardoor dat kwam.

“Tussen de twee balkons zit een afscheiding, waardoor ik hem niet omhoog kon hijsen”, begint hij zijn verklaring. De man lag naar eigen zeggen te slapen toen hij vanaf de straat plotseling hevig geschreeuw hoorde. “Ik was nog slaperig en realiseerde me nauwelijks wat er aan de hand was.”

Schoenen aan

De buurman wilde het jongetje natuurlijk wel redden, maar had geen schoenen aan en was bang dat hij zonder schoenen uit zou glijden. Hij snelde naar binnen en toen hij terugkwam, was Mamoudou al aan zijn klimactie begonnen. De buurman greep wel het armpje van het jochie vast om te zorgen dat hij niet zou vallen. Kort daarna trok Mamoudou hem over de rand. Na de reddingsactie bood de buurman Mamoudou nog wat te drinken aan, maar die was nog te zeer in shock om een gesprek te voeren.

La scène est surréaliste: un jeune homme (non identifié) escalade, à mains nues et au péril de sa propre vie, la façade d’un immeuble, rue Marx-Dormoy, ce samedi 26 mai à Paris pour sauver un enfant de 4 ans suspendu dans le vide au 4ème étage. pic.twitter.com/lWZlwA2bw4 — Martial Spirit (@martialspiritfr) 27 mei 2018

Bron: Le Parisien, NOS. Beeld: ANP