Buurtbewoners Harderwijk schrikken zich rot van aangelijnde 'luipaard'

Buurtbewoners in de Harderwijk zijn zich rot geschrokken. Zij zagen iemand door de buurt wandelen met een bijzonder beest. De politie kreeg daarom meerdere meldingen over deze persoon die ‘mogelijk met een luipaard’ over straat liep.

Het beest was wel aangelijnd.

Geen luipaard

De wijkagenten namen de meldingen serieus en gingen hier op af. Al snel kwamen zij erachter dat het (gelukkig) niet om een luipaard ging. Wat het dan wel was? Een serval. Het is een katachtige met lange poten. Het is niet heel gebruikelijk om dit dier in Nederland tegen te komen, hij leeft namelijk op de Afrikaanse savanne.