Pak je kans: je kunt nu de buurvrouw van Meghan en Harry worden

Heb je altijd al in de nabijheid van een royal willen wonen? Dan is dit je kans: er is een huis vrijgekomen in de buurt van de nieuwe woning van prins Harry en Meghan Markle.

En dat betekent dat je zomaar de buuf van de Duke en Duchess van Sussex kunt worden.

Prijskaartje

Helaas zit er wel een flink prijskaartje aan de woning die op steenworp afstand van Frogmore Cottage ligt: de vraagprijs is namelijk 1,1 miljoen pond (ruim 1,2 miljoen euro). Maar eerlijk is eerlijk: je krijgt er wel wat voor terug. De woning heeft 3 verdiepingen, 4 slaapkamers en een woonkamer met openhaard.

Paparazzi

Hoewel het huis héél dichtbij het huis van Meghan en Harry staat, hoef je niet bang te zijn voor paparazzi. Er zit namelijk een enorm hek om de tuin van het huis, waardoor het voor fotografen onmogelijk is om een kiekje te schieten. En dan krijg je er natuurlijk ook nog eens een heel leuk buurjongetje bij: namelijk prins Archie. Foto’s van het nederige stulpje vind je hier.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP