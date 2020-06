BZV-Annemiek heeft een nieuwe liefde ontmoet (en wel hier)

Vlak na haar Boer zoekt vrouw-avontuur liet Annemiek weten weer aan het daten te zijn geslagen. Ondanks dat ze haar grote liefde niet vond in het televisieprogramma, stond ze nog altijd open voor een vriend. En die lijkt er nu te zijn!

Zo liet de boerin weten in de Hinniken podcast.

Negatieve reacties

Op haar verschijnen in Boer zoekt vrouw kreeg Annemiek niet enkel positieve reacties. Ze zou bot zijn, ongeïnteresseerd en de liefde geen kans geven. Annemiek heeft het commentaar van zich afgeschud en laten zien dat daar geen woord van waar is. Ze heeft namelijk iemand ontmoet en staat wel degelijk open voor de liefde.

Instagram berichtje

Daarbij weet Annemiek wel van aanpakken. De man in kwestie werd namelijk door haar benaderd. Ze kam heb tegen op Instagram en besloot een berichtje naar de jongen te sturen. Dat bleek een goed idee, want sindsdien kunnen de 2 niet stoppen met praten met elkaar.

Geen boer

Maar wat maakt hen nou zo’n goede match? Het boerenleven is het in ieder geval niet. Sterker nog: volgens de boerin heeft haar nieuwe vlam nog nooit eerder een koe van dichtbij gezien. Dat bleek toen hij langskwam bij haar op de boerderij. Wel kende hij Annemieks leven een beetje van de televisie. Omdat er vanwege corona geen voetbal was, had hij namelijk naar dit seizoen van Boer zoekt vrouw zitten kijken. Zo wist hij wie de dame was die hem een berichtje stuurde.

Raakvlakken