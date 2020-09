Boerin Steffi in verwachting van eerste kindje: “We zijn dolgelukkig”

Wat een leuk babynieuws! Boer zoekt vrouw-boerin Steffi en haar vriend Roel verwachten hun eerste kindje.

En ze verklappen ook al het geslacht.

Geen veulen, maar een baby

Op Instagram maken ze het leuke nieuwtje bekend. “Ja ja! Deze keer gaat het niet om een veulen, maar een baby’tje van ons twee”, schrijft de trotse boerin. “We zijn ons er van bewust dat dit alles behalve vanzelfsprekend is voor velen. We zijn dan ook mega blij en meer dan gelukkig dat dit ons gegund is.” Over het geslacht en de uitgerekende datum verklappen ze: “Komende februari staat de beschuit met roze muisjes klaar.”

Gezond

Onlangs hebben de tortelduifjes de 20-wekenecho gehad en de baby is hartstikke gezond. “Roel en ik zijn dolgelukkig, alles gaat heel goed”, vertelt ze op de website van Boer zoekt vrouw. Op de echo was al wel te zien dat de kleine meid bovengemiddeld lange benen heeft. “Maar als je ons ziet, is dat natuurlijk niet gek.”

Babynaam

Steffi geeft toe de eerste maanden veel last te hebben gehad van misselijkheid, maar dat is gelukkig over. “Maar ja, het is geen zinloos ziek zijn dus ik heb het er graag voor over.” Op dit moment zijn Steffi en Roel druk bezig met het bedenken van een naam en ook het in orde maken van de babykamer kan beginnen. “De baby moet natuurlijk eigenlijk Yvon heten. Zonder het programma was ze er niet geweest. Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit.”

