BZV-Vera steunt gekwetste Angela die zich bedrogen voelt door boer Geert

Ze waren ‘concullega’s’ in Boer zoekt vrouw, maar lijken nu meer aan elkaar te hebben dan aan de man waar ze om streden. We hebben het natuurlijk over Vera en Angela, die niet meer door een deur lijken te kunnen met boer Geert.

Dit wordt bevestigd door de nieuwste Instagrampost van Vera, waarin ze het opneemt voor de door Geert gekwetste Angela.

Advertentie

Interview

Onlangs gaf Angela een interview aan Privé waarin ze een boekje open doet over boer Geert. De kop van het artikel luidt: ‘Gekwetste Angela voelt zich nog steeds bedrogen door haar boer’. Bovenaan het artikel prijkt groot de quote: “Geert had open kaart met me moeten spelen”.

Vrouwen

Het is duidelijk dat Angela het erg moeilijk heeft gehad met haar Boer zoekt vrouw-avontuur met Geert, waarin de boer haar tijdens de liefdestrip keihard aan de kant zette. Geert leek zelf niet met de breuk te zitten. Vlak na de opnames had Geert alweer een nieuwe vrouw gevonden genaamd Wendy. Helaas voor Geert ging het met Wendy na een korte relatie uit. Toen vond hij Ingrid, maar ook die relatie is alweer voorbij.

Steun

Geert krijgt veel kritiek op zijn liefdesleven na Boer zoekt vrouw. Ook Vera, de ‘concullega’ van Angela, vindt er wat van. Op haar Instagramaccount plaatst ze een foto van het interview met Angela. Daarbij schrijft ze: “Super mooi interview met mijn lieve BZV concullega Angela”. Met deze post lijkt ze het eens te zijn met de harde uitspraken die Angela in het interview doet. Ook voegt Vera wat interessante hashtags aan de post toe zoals #powervrouw en ‘pray for #wareliefde voor Angela’.

Reacties

Vera’s volgers halen hard uit naar Geert. Zo wordt er bij haar bericht geschreven: “Hij heeft Angela in de zeik genomen. Dat verdient ze niet. Dat zegt genoeg over hem.” En: “Geert is gewoon een egoïstische boeren lul. Mega-oppervlakkige zak. Gelukkig voor Angela kwam ze er snel achter”.

Deze 2 boeren uit ‘Boer zoekt vrouw’ wonen dichter bij elkaar dan je denkt



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: KRO NCRV