Het beste nieuws voor alle BzV-fans: dit voorjaar begint het 10e seizoen

Voor wie alle boeren en de kneuterige afspraakjes op het platteland mist, hebben we goed nieuws.

Want Boer Zoekt Vrouw komt dit voorjaar terug, en wel met het 10e seizoen. Dit is gisteren bevestigd door de KRO-NCRV.

Nederlandse boeren

Het wordt hetzelfde idee als de eerdere seizoenen. “Het wordt dus weer lekker dag-, speeddaten en logeren voor de vijf boeren met de meeste brieven. En als het goed is bloeien er weer mooie liefdes op”, aldus een woordvoerder. Vorig jaar konden we kijken naar een internationale editie, maar dit jaar wordt het weer lekker ouderwets Hollands.

Miljoenen

Kun je niet wachten tot het voorjaar? In januari komen er al 2 specials op televisie waarin wordt teruggeblikt op de voorgaande seizoenen. We zijn natuurlijk razend benieuwd hoe het met alle boeren nu gaat. Yvon Jaspers verzorgt de presentatie, uiteraard, opnieuw. Het is zo ongeveer het belangrijkste programma van de zender, want BzV trekt wekelijks miljoenen kijkers. Er hebben weleens 4,11 miljoen mensen naar 1 aflevering gekeken.

Yvon heeft er zin in

Yvon: “Het is natuurlijk heel fijn om al zo lang Boer zoekt Vrouw te mogen maken waar veel mensen van genieten. Maar het mooiste compliment dat je als programmamaker kan krijgen, is dat onze oud-deelnemers en wij elkaar als familie zijn gaan beschouwen. Elk geboren kindje voelt als een nieuw nichtje of neefje. Het is zo leuk om dan af en toe weer bij elkaar te komen. Of het nou is voor een Boer zoekt Vrouw-Afterparty of voor opnamen. Boer zoekt Vrouw heeft in zoveel levens zoveel geluk gebracht en dat zie je op dit soort momenten pas echt.”

Bron: AD. Beeld: ANP