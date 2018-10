Cabaretier Peter Pannekoek gaat déze BN'er beledigen in 'The Roast'

Na Gordon en Giel Beelen zal nu presentator Johnny de Mol (39) zich een avond lang op komische wijze laten beledigen in The Roast op Comedy Central. “Ik ben er klaar voor, de messen zijn geslepen.”

In The Roast worden beroemdheden door vrienden, familie, collega’s en vijanden op de hak genomen. Het idee ontstond in Amerika, waar onder andere Justin Bieber, Pamela Anderson en Bruce Willis zich belachelijk lieten maken. Een mooie manier om te ontdekken hoeveel zelfspot de beroemdheid in kwestie heeft.

Geslepen messen

Johnny is erg enthousiast dat de derde Nederlandse Roast-avond om hem draait, laat hij weten aan Nu.nl. “Ik heb een waanzinnig mooi en heftig leven gehad. Het is nu tijd om in het reine te komen en het verleden achter me te laten. Ik ben er klaar voor, de messen zijn geslepen.” Cabaretier Peter Pannekoek zal de avond presenteren en hij heeft er heel veel zin in. “Het wordt hoog tijd dat deze zogenaamde goedzak eens finaal afgebrand gaat worden.”

Wanneer dit ‘gezellige’ avondje precies te zien zal zijn op Comedy Central is nog niet bekend.

Bron: Nu.nl, Comedy Central. Beeld: ANP