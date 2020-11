De mooiste brief: “Een mooier cadeau kon ik niet krijgen”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt een moeder hoe blij ze was toen ze de Libelle cadeau kreeg.

Weer herenigd

Jarenlang had ik een abonnement op Libelle en ik was er blij mee. Elk nummer las ik van voor naar achter en terug. Vaak kwam het voor dat ik de opmerking maakte: “Ik las laatst een stuk over…” Nou ja, vul maar in. Naarmate de kinderen groter werden, kwam het dan ook steeds vaker voor dat een van de kinderen zei: “Uit welke Libelle komt het, mam?” In hun ogen las ik dat ze het een blad voor ouderen vonden. Dat irriteerde me soms, maar ik zag er ook de humor van in.

Door omstandigheden moest ik na een 20-jarig lidmaatschap mijn lijfblad opzeggen. De financiën dwongen mij ertoe. Nooit kwam ik weer in de positie om een abonnement te nemen, tot corona kwam. Door mijn auto-immuun leverziekte mocht ik absoluut de deur niet uit en mijn partner kocht een paar keer de Libelle. Dat vertelde ik mijn zoon die in Australië woont. Een paar dagen later sprak ik hem weer. Hij zei: “Mam, geen Libelle meer laten kopen, hoor. Volgende week krijg je ’m een jaar lang elke week op je mat, net als vroeger. Dat is een cadeautje van ons.”

Een mooier cadeau kon ik tijdens de drie maanden volstrekte lockdown niet krijgen! Maar mijn kinderen zijn mijn grootste cadeautjes. Dank, lieverds!

Mam

