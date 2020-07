Dít is het ‘meest onromantische’ cadeau dat prins William ooit aan Kate gaf

Inmiddels weet prins William precies waar hij zijn vrouw Kate Middleton mee kan verwennen, maar er was een tijd dat hij hier nog niet zoveel verstand van had. In de podcast ‘That Peter Crouch’ voor BBC Radio 5 deelt William een smakelijke anekdote over ‘het meest onromantische cadeau’ dat hij ooit aan Kate heeft gegeven.

William gaf het cadeau toen hij en Kate allebei nog studeerden aan de universiteit van St.Andrews en volgens hem maakt Kate hem er nog steeds regelmatig belachelijk om.

Advertentie

Bijzonder cadeau

De 38-jarige prins vertelt dat hij Kate destijds een verrekijker cadeau gaf. “Het was een hele mooie en ik had hem ook mooi ingepakt. Zelf was ik ervan overtuigd dat het een geweldig cadeau was, omdat je er heel ver mee kon kijken.” Kate dacht daar echter anders over. “Ze keek me aan met een blik van: sorry, maar wat moet ik hiermee? Het viel niet bepaald in de smaak,” aldus William.

Verjaardag prins George