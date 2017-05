Camilla voor het eerst openhartig in interview: "Ik zou het mijn ergste vijand niet toewensen"

In juli wordt Camilla Parker Bowles 70 en dit is voor haar een goede reden om een exclusief interview te geven. Voor het eerst praat ze over haar leven als vrouw van prins Charles en over het heftige begin van hun relatie.

Camilla en Charles zijn twaalf jaar getrouwd. Iedereen kent het verhaal wat aan het huwelijk vooraf is gegaan, maar Camilla heeft daar nooit écht over gepraat. In een openhartig interview met The Mail on Sunday doet ze dat voor het eerst.