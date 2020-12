Camilla Parker Bowles doet een hartverwarmende kerstoproep

In het Verenigd Koninkrijk gelden er extra strenge coronaregels. Alle versoepelingen voor Kerstmis zijn geschrapt door de nieuwe virusmutatie en de oplopende besmettingen. Camilla Parker Bowles benadrukte daarom extra mensen die eenzaam zijn niet te vergeten.

Door het coronavirus zijn een hoop mensen een stuk eenzamer geworden. Tijdens de feestdagen kan dat extra hard binnenkomen. Camilla roept daarom op om te bellen naar mensen die zich eenzaam voelen. “Als je iemand kent die ouder is of alleen woont, pak dan alsjeblieft de telefoon en bel die persoon op. Je kunt dan echt een groot verschil maken.” Als je liever een mooie kerstkaart stuurt naar iemand die eenzaam is, kan dat natuurlijk ook volgens de hertogin.

“If you know of an older, isolated person to whom you could bring a bit of festive cheer, please pick up your telephone and make the call – you really will make a huge difference.”https://t.co/CONJXzJILA

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) December 20, 2020