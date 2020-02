Waarom déze campagne van Rode Kruis Vlaanderen voor veel ophef zorgt

Meestal komen goede doelen met de meest prachtige, aangrijpende of ontroerende reclames. Alles om extra donateurs te werven. Maar de nieuwe campagne van het Rode Kruis Vlaanderen schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

In de video zien we een westerse man met een flinke buik met zijn rug tegen een sterk vermagerd Afrikaans kindje zitten. “Er is een oplossing voor elk probleem”, begint een kinderstem in de video. “Zelfs voor het grootste probleem: de wereldwijde buikgroei. Een direct gevolg van de opwarming van de aarde.”

Een buik voor een buik

“Terwijl onze buiken groter worden door een overvloed aan eten, dreigen de buiken van 41 miljoen mensen in zuidelijk Afrika groter te worden door een tekort aan gezond eten”, gaat de stem verder. De oplossing? “Als wij nu iets minder geld aan eten uitgeven, kunnen zij er iets meer aan uitgeven. Dan raken we beide van onze buik verlost.” De campagne ‘een buik voor een buik’ valt bij heel veel mensen compleet verkeerd.