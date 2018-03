Camping van stel uit 'Ik Vertrek' zorgt voor onbegrip op social media

In de zomer van 2017 vertrokken John en Saskia naar het Spaanse Los Llanos de Perín om daar een campercamping te openen. Dat lijkt een geweldig goed idee, maar de uitvoering zorgde op social media voor het nodige onbegrip.

John en Saskia hebben een mooie plek tussen de Spanjaarden weten te bemachtigen waar ze hun camperplek willen openen. Veel grond omringd door bomen met amandelen, sinaasappels, citroenen, vijgen en granaatappels. Dat klinkt te mooi om waar te zijn en dat blijkt het uiteindelijk ook, want de gasten slapen niet tussen de bomen, maar op de tennisbaan. En dat zorgt voor hilarische reacties op Twitter:

#ikvertrek “Ja, wij hebben een camper voor de vrijheid en we kunnen overal staan, waar we maar willen, dus……….. beginnen we een camping voor campers” 😜😜 Maar wonderbaarlijk genoeg, loopt het ook nog, dus proficiat en veel geluk!! — Hondenleven (@Its_a_Doglife) 3 maart 2018

“Het voelt als vakantie.” Ja duh! Jouw enige werk bestaat uit het laten voortbestaan van een oud tennisveld waar mensen huh eigen camper op rijden. #ikvertrek — Lotje (@lieflotje) 3 maart 2018

Ik begrijp er echt niks van : Wat is de lol van camper aan camper staan op een aftandse tennisbaan? #ikvertrek — Aline Dassel 🖖 (@dasselnl) 3 maart 2018

#ikvertrek naast camperplaatsen op de tennisbaan, overwegen John en Saskia ook ligplaatsen voor boten in het zwembad! — CGkwek (@CGkwek) 3 maart 2018

Hutje muntje kamperen op een oude afgebladderde tennisbaan, terwijl ze barsten van de grond waar ze niks mee doen. Dit kun je toch echt niet gezellig kamperen noemen. Beter is om een vergunning aan te vragen en een fatsoenlijke camperplaats aan te leggen. #ikvertrek — Caat (@Caatje6519) 3 maart 2018

Uh, is de mogelijkheid om een potje te kunnen tennissen juist niet iets wat campertoeristen kan trekken? #ikvertrek #camperparkeerplaats #brandjevoetenniet — Barbara (@ravenswaaij) 3 maart 2018

Zouden jullie je campert van de tennisbaan willen verwijderen. Over een uur is namelijk de tennisbaan verhuurd 🤣 #ikvertrek — Joost Koenders (@Joost_Koenders) 3 maart 2018

Nog nooit zo’n inspiratieloze plek gezien om vakantie te vieren #IkVertrek — Pauline 🐰 (@Dirkje007) 3 maart 2018

Campers. Op een oude tennisbaan. En daar willen camperrijders voor betalen? #ikvertrek Als dat zo is, verklaar ik camperrijders voor getikt. Klaar. pic.twitter.com/0oqjbHA2wL — Anja 🌈 (@HeyLaiverd) 3 maart 2018

Met je camper op een tennisbaan. Is dat nou leuk? #ikvertrek — Inge Happé (@Inge_Happe) 3 maart 2018

Ben ik de enige die het wat armoedig vind, die aftandse tennisbaan en die vre-se-linke gedrochten van campers erop? #ikvertrek — Debora Boomsma (@DeboraBoomsma) 3 maart 2018

Lekker met je camper op een oude tennisbaan met een dor, kaal, uitzicht met door wasmiddel vergiftigde bomen. Het zou je idee van vakantie in Spanje maar zijn. 🤔#ikvertrek — Merijn (@_Merijn) 3 maart 2018

En waarom wilden ze nu zoveel grond? Oh ja. Om campers op de tennisbaan te zetten en bomen water te geven. Tuurlijk! #ikvertrek — Marijke Stoutjesdijk (@marijkess) 3 maart 2018

Hoe gaat het nu?

Inmiddels is de camping 4 maanden open. Op de website van het programma vertelt het stel: “De camperplek is nu vier maanden open en het loopt al best goed. Onze gasten zijn tevreden en we krijgen zulke goede beoordelingen dat we er bijna verlegen van worden. Het is heerlijk om hiermee bezig te zijn. Ook onze aanschuiftafels worden goed bezocht en zijn gezellig. We missen Nederland niet, maar gelukkig komen de mensen die we missen ons regelmatig opzoeken. Als het aan ons ligt, blijven we hier!”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: AVROTROS.