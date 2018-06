Een camping zonder kinderen: dat lijkt de kijkers van 'Groeten van MAX' wel wat

Kamperen kan natuurlijk op vele verschillende manieren. Gisteravond gingen ze in het programma ‘Groeten van MAX’ langs op een camping waar geen kinderen mogen kamperen. Kijkers moeten toegeven dat dat ze ook wel wat lijkt.

Rust

“Wij wonen thuis vlak bij een school en daar hoor je de hele dag door die kinderen”, vertelt een man tijdens de uitzending van Groeten van MAX. Daarom dat hij en zijn vrouw hebben gekozen voor een kinderloze camping. “Heerlijk, die rust.”

Schoon

Ook de andere kampeerders hebben bewust voor deze camping gekozen. Vanwege de rust, maar ook omdat het sanitairgebouw zo schoon blijft. “Geen kinderen die klieren bij de wasbak”, legt een van de campinggasten uit.

Gat in de markt

De kijkers begrijpen dat wel. Die zien een vakantie zonder kinderen ook wel zitten. Groeten van MAX plaatste gisteren een poll op Twitter met de vraag of een camping zonder kinderen je wat lijkt. Maar liefst 61 procent antwoordde met ‘ja’. “Een gat in de markt, zo’n camping zonder kids”, reageert een twitteraar zelfs.

#groetenvanmax Een camping zonder al die schreeuwende en gillende kinderen. Wat een geweldig idee! — Bert van de weert (@Bertvandeweert1) June 11, 2018

#groetenvanmax Een camping zonder al die schreeuwende en gillende kinderen. Wat een geweldig idee! — Bert van de weert (@Bertvandeweert1) June 11, 2018

Een gat in de markt zo’n camping zonder kids! #groetenvanmax — Mathilde (@Mathild77348577) June 11, 2018

Een camping zonder kinderen, lijkt je dat wat? #groetenvanMAX — Groeten van MAX (@groetenvanmax) June 11, 2018

Een directeur van een basisschool, die vakantie viert op een camping, waar kinderen niet zijn toegestaan! 😂#GroetenvanMax — Miss Little Bean (@EllenBoontje1) June 11, 2018

Ik snap de behoefte aan een kindervrije camping hoor, maar ze worden hier wel heel erg neergezet als een soort monstertjes.#groetenvanmax — Yvette Neuschwanger-Kars (@IdeeenFee) June 11, 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Groeten van MAX en Twitter. Beeld: iStock