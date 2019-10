Camre (31) verloor geheugen tijdens bevalling en herkende echtgenoot niet meer

De Amerikaanse Camre Curto was al 10 jaar samen met Steve, maar daar kan ze zich niks meer van herinneren. Ze verloor haar geheugen bij haar bevalling.

Camres zwangerschap verliep goed, tot ze ongeveer 33 weken zwanger was. Ze moest zo vaak overgeven dat haar keel opzwol en ze moeite kreeg met ademhalen. Haar echtgenoot bracht haar naar het ziekenhuis, waar ze direct een spoedbevalling kreeg. Haar zoontje Gavin kwam gezond ter wereld, maar Camre kreeg een ernstige beroerte.

Geheugenverlies

Camre maakte iets mee wat volgens artsen zeer zeldzaam is: de beroerte tijdens haar bevalling trof beide hersenhelften, waardoor haar lange- en kortetermijngeheugen zijn aangetast. Ze herinnerde zich niks meer. Haar echtgenoot vertelt: “Toen ze uit haar coma kwam, klopte er iets niet. Ze had geen idee wie ze was of dat ze net was bevallen. Ze wist niet wie ik was, of wie haar ouders waren…” Voor Steve volgde er een moeilijke periode: “Ik woonde eigenlijk in het ziekenhuis. Ze willen dat het kind na de geboorte een band met de moeder aangaat, maar dat kon niet, dus deed ik alle voedingen en aanrakingen met hem.” Camre lag na de bevalling nog 30 dagen in het ziekenhuis. Ook zoontje Gavin moest wegens zijn vroeggeboorte langer blijven.

Herstel

De eerste maanden na het verblijf in het ziekenhuis woonde Camre bij haar ouders, terwijl Steve in zijn eigen huis woonde met zijn pasgeboren zoontje. Camre moest alles opnieuw leren. Simpele dingen als tandenpoetsen en zich aankleden, vergat ze. Toch is de liefde die ze altijd voor haar man Steve heeft gevoeld ergens in haar geheugen blijven hangen. Op een van de eerste avonden zei ze tegen hem: “Ik weet niet wie je bent, maar ik weet dat ik van je hou.”

Liefdesboek

Steve besloot iets heel romantisch voor Camre te doen. Hij schreef een boek vol met herinnering van hen samen. Het boek heet But I know I love you. Camre vindt het fijn om dit boek te kunnen lezen. “Alles in het boek is een herinnering van waar wij doorheen gegaan zijn en wat ik heb gemist. Ik geniet ervan om het boek te lezen, maar het voelt ook een beetje raar.”

Het komt goed

Inmiddels gaat het beter met Camre: “Mijn man en zoon slepen mij erdoorheen. Elke keer als ik Gavin en Steve zie, moet ik van binnen en buiten lachen. De liefde van familie is wat het allerbelangrijkste is en wat mij er elke dag doorheen sleept. Ik vertel mijzelf elke dag dat alles goed komt en ik ga door.”

