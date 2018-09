Verliefde Canadees zoekt Nederlandse Nicole en mailde daarvoor 246 Nicole's

Nadat de Canadese Carlos Zetina een avond doorbracht met een zekere Nederlandse Nicole, was hij op slag verliefd. Hij stuurde dan ook maar liefst 246 e-mails naar verschillende Nicole’s in de hoop haar weer te vinden.

Ze ontmoetten elkaar aan de universiteitsbar van de University of Calgary. Ze wisselden nummers uit en hij bracht haar aan het einde van de avond thuis. De dag erna probeerde Carlos Nicole te bellen, maar het nummer leek niet kloppen. Maar of ze dit nu met opzet deed, of dat er iets mis was gegaan tijdens de uitwisseling, Carlos was vastberaden haar te vinden.

E-mail

Hij stuurde daarom naar 246 vrouwen met de naam ‘Nicole’ van de universiteit een e-mail. Met als onderwerpsregel ‘Ontmoette je gisteren en je gaf me het verkeerde nummer’, schreef Carlos aan de 246 Nicole’s: “Als je Nicole heet en je komt uit Nederland en je bent van mening dat Nietzsche depressief is, stuur me dan een sms. Trouwens, ik ben Carlos, de jongen die jou en je vriendin gisteren naar huis heeft gebracht.”

Adressenbestand

“Het enige wat ik zeker wist was dat ze uit Nederland afkomstig was”, vertelt hij aan de nieuwswebsite The Star. “Ik heb dan het adressenbestand van de universiteit geconsulteerd en alle studenten die Nicole heetten daaruit gefilterd. Ik wilde de echte Nicole iets sturen, zodat ze niet zou denken dat ik zo’n type ben dat iets belooft maar het dan niet doet.”

Nicole van gisteravond

Carlos vond met de e-mail ‘zijn’ Nicole niet, maar de Nicole’s elkaar wel. De vrouwen begonnen middels de massamail berichten naar elkaar te sturen, spraken af en startten een Facebookgroep genaamd ‘Nicole van gisteravond’ om hem te helpen de juiste vrouw te vinden.

De juiste

En zodoende vond hij haar. “Ik ben de uitwisselingsstudente uit Nederland die gisteravond door Carlos is thuisgebracht en Nietzsche best depressief vindt!”, klonk het. “Ik zat niet in de mailwisseling dus heb de prachtige e-mail zelf niet gekregen”, aldus de échte Nicole in de Facebookgroep. Ook bleek ze een definitief nummer te hebben gekregen in plaats van het tijdelijke nummer dat Carlos had.

Ondertussen zouden de twee een afspraakje hebben gepland en is de romantische zoektocht – met dank aan het Nicole-netwerk – toch nog voltooid.

Some dude emailed every Nicole at U of C to try to find the girl he met last night and instead they formed a girl gang and I am legit DYING @ucalgary #nicolefromlastnight pic.twitter.com/ql4sxuBADQ — sarah jurassic park (@ParisEsther) 8 september 2018

Met a whole bunch of people with my name, from U of C, the other day… #nicolefromlastnight

Warm shout out to Carlos, who united us 🙂 https://t.co/CxooUzin1S — Nicolette Little (@NicoletteLittl) 9 september 2018

Bron: vrt.be. Beeld: iStock