Waarom de Canadezen helemaal niet zo blij zijn met de komst Meghan en Harry

Kort nadat bekend werd gemaakt dat Meghan Markle en prins Harry samen met Archie naar Canada willen verhuizen, liet de Canadese premier Justin Trudeau al weten dat de twee meer dan welkom zijn. Sterker nog: de premier gaf zelfs aan dat het land de kosten van de beveiliging van de Britse royals op zich wil nemen.

De Canadezen zijn hier echter allesbehalve blij mee…

Wel of niet financieel onafhankelijk?

Dit zou namelijk betekenen dat een groot deel van de kosten van de beveiliging worden doorberekend aan het volk. En die kosten zijn natuurlijk niet bepaald mis. Dat Meghan en Harry eerder in een verklaring lieten weten ‘te streven naar financiële onafhankelijkheid’ vinden de Canadezen dan ook erg frappant. Sinds het gulle gebaar van Trudeau stromen de boze Tweets binnen:

To those of you who are suggesting that #HarryandMeghan move to #Canada…just for the record…#Canadians don’t want them either. We don’t need a Prince and a Duchess. We already have a “queen”.#PrinceHarryAndMeghan #Mexit #JustinTrudeau pic.twitter.com/cN5LB20jo8 — The Bravo Bitch (@ISayWhatISee) January 13, 2020

So #Canada is going to pick up the £500,000 bill for the security of #HarryandMeghan. So much for that “financially independent” idea they were on about. #megixt — Peter C. Barnes (@Barnesy19) January 14, 2020

#HarryandMeghan You are not living independent lives if people have to pick up the bill for your security #Canada — Lord Justice Chimp (@JusticeChimp) January 15, 2020

So the Markles want to live in Canada but haven’t asked the Canadian Government if that is ok? Grandma is head of Commonwealth is a bit of a presumption! @MirrorPolitics #HarryandMeghan — jonjamg (@jonjamg) January 15, 2020

$10 million eh.

Enough to fund:

– Several childcare centres

– Planting hundreds of thousands of trees

– Special ed programs

– Operations of a women’s shelter.

Probably best for everyone if these part-time Royals provide their own security.#HarryandMeghan https://t.co/o99QMlwdw2 — Geoff Bickerton (@gbickerton398) January 15, 2020

Bron: Twitter, Show.nl. Beeld: Brunopress