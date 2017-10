Candy Dulfer: “Ik houd nu meer van mezelf...

Ze had een wild rock-‘n-rolleven kunnen leiden. Maar voor saxofonist Candy Dulfer (47) hoefde dat niet zo nodig. Een gesprek over haar net verschenen biografie Sax, Candy & rock-’n-roll.

In het boek kom je over als een zondagskind. Je had een ‘dramavrij leven’ zoals je zelf zegt. Zijn er nooit periodes van innerlijke twijfel geweest?

“Jazeker, de tijd tussen mijn 25ste en 30ste was de moeilijkste periode in mijn leven. Ik had vanaf mijn 13e als een idioot gewerkt en was langzaam maar zeker mezelf kwijt geraakt. Er was mij zo veel leuks overkomen, maar er kwamen ook dingen bij die ik helemaal niet wilde. Al die gillende mensen in concertzalen, al die aandacht van de pers, al die mensen die je influisteren dat het succes niet zou duren en een enorme druk die ik daarvoor nooit had gevoeld. Mijn zelfkritiek nam ongezonde vormen aan. Ik vond mezelf lelijk en dik, vond dat ik stom was in interviews en op het podium had ik natuurlijk wéér geen goede solo gespeeld. Ik was bang dat iedereen op een dag schoon genoeg van me zou hebben. Ik verlangde naar een normaal leven. Wilde naar de verjaardagen van mijn vriendinnen gaan met een leuk cadeau in plaats van een haastig gehaald bloemetje van het benzinestation. Ik had genoeg van het hysterische leven en zocht naar zingeving. Ik wilde een gezin en rust en verhuisde naar een boerderijtje in de buurt van mijn ouders. Het duurde even voordat ik mezelf terugvond. Met sax was het heel hectisch geweest, maar zonder sax was het ook niks. Een tijdje was mijn passie weg en ging ik te veel boerinnetje spelen en cakejes en taartjes bakken. Mijn drive is gelukkig teruggekomen.”

Je droomde ooit van een gezin. Betreur je dat het er niet van gekomen is?

“Dat plannetje is er niet van gekomen nee. Ik heb er echt verdriet om gehad, maar ik heb het een plek kunnen geven. Een paar vriendinnen in dezelfde situatie kunnen het niet aan als er een geboortekaartje op de deurmat valt. Nou, ik kom juichend op de baby af hoor, en vind het dan ook echt leuk.