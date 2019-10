Carice van Houten is een succesvolel actrice en ze schittert al jaren in films en series. Met haar glansrol in Game of thrones heeft ze zichzelf ook internationaal op de kaart gezet. Toch is haar kijk op haar carrière sinds de geboorte van haar zoontje Monte erg veranderd. Dit vertelt de brunette aan Grazia.

Carice van Houten werd 3 jaar geleden moeder van haar zoontje Monte. Ze kreeg het jochie met haar vriend Guy Pearce, met wie ze een latrelatie heeft.

Impact moederschap

De actrice vertelt dat het moederschap veel impact heeft gehad op haar carrière.”Mijn privéleven is nu veel belangrijker, vroeger werd ik meer opgeslokt door mijn werk”, vertelt Carice. “Mijn zoon komt nu op de eerste plaats”. Ze verklaart dat ze zelf ook erg veranderd is sinds de geboorte van haar zoon. “Ik denk dat ik door hem rustiger ben geworden. Wat er ook gebeurt, mijn eerste gedachte is altijd: wat is goed voor hém?”



Latrelatie

Met haar vriend Guy heeft ze een latrelatie, wat soms best lastig is. “Mensen zeggen altijd dat een gezin hebben voelt alsof je een bedrijf runt. Bij ons is dat net zo, maar dan op een internationaal niveau.” Dat ze niet samenwonen kan ook eenzaam zijn, verklaart Carice. “Soms is het niet leuk. Maar we hebben allebei heel erg ons eigen leven, en dat is ook fijn. En als we te lang uit elkaar zijn, vliegen we gewoon ergens heen”, aldus Carice.

Zoontje

Van haar zoontje laat Carice van Houten weinig zien. Het 3-jarige jongetje wordt nauwelijks op sociale media getoond, en dat is niet zonder reden. “Het is niet dat hij zo lelijk is; het is een behoorlijk knap kindje”, grap de actrice. “Maar ik hou me toch in, omdat ik niet wil dat mensen ermee aan de haal gaan.”

View this post on Instagram 👩👦 A post shared by Carice van Houten (@leavecaricealone) on Oct 6, 2019 at 11:58am PDT

