Carice van Houten is al jarenlang een zeer geliefd actrice in Nederland. Met haar rol in Game of Thrones zette ze zich ook internationaal op de kaart. Toch kampte ze jarenlang met allerlei onzekerheden. Dit onthult Carice donderdag in de Telegraaf.

Carice van Houten: “Die grenzeloze onzekerheid die ik vroeger had, heb ik gelukkig niet meer.”

Onzekerheid

In het openhartige interview doet Carice een boekje open over haar worsteling met onzekerheden en faalangst. In het verleden twijfelde ze aan alles wat ze deed, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. “Omdat ik inmiddels wel weet dat ik iets kan. Niet alles, maar wel wat”, aldus de brunette.

Luxepositie

Ze vertelt dat haar stabiele carrière zeker bijdraagt aan haar comfortabelere gevoel en betere zelfbeeld. “Ik realiseer me dat ik een enorme luxepositie heb, zeker in Nederland. Ik voel me hier gewaardeerd en gezien”, legt Carice uit. Ook therapie hielp haar om minder aan zichzelf te twijfelen.

Moederschap

Maar de grootste verandering was de geboorte van haar zoontje, de inmiddels 3-jarige Monte. “Het is best prettig om zelf niet meer de belangrijkste persoon te zijn in je leven. Keuzes maken wordt er een stuk gemakkelijker door”, verklaart Carice Van Houten.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP