Carice van Houten schittert in een prachtig pak in Parijs

We zien Carice van Houten niet heel vaak meer in de openbaarheid, maar áls ze wordt gespot… dan ziet ze er fantastisch uit. In Parijs bezocht ze de modeshow van Schiaparelli in een prachtig pak van hetzelfde merk.

Het moge duidelijk zijn dat Carice fan is van Schiaparelli. Ze werd in voorgaande jaren veelvuldig frontrow gezien bij de coutureshows. Ditmaal droeg ze een bijzonder pak met opvallende knopen, afgemaakt met knalrode lipstick. Nou straalt Carice zelfs in een jutezak, maar dit is toch wel echt een plaatje.

Vind je een compleet pak toch wat heftig? Alleen een jasje is ook al mooi.

Bron: Elle. Beeld: Brunopress