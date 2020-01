Carlo Boszhard steekt MAFS-deelnemer Chantal een hart onder de riem

Na de uitzending van Married at first sight maandagavond werd deelnemer Chantal overladen met kritiek. Op Twitter verschenen allerlei berichten over haar uiterlijk en uitgesproken mening. Carlo Boszhard schiet haar nu te hulp.

Chantal stapte maandagavond in het huwelijksbootje met haar Henk.

Kritiek

Carlo Boszhard vervangt sinds de start van het nieuwe seizoen Peter van der Vorst. Hij neemt nu de presentatie van Married at first sight op zich. Ook hij zag de nare berichten over de enthousiaste bruid Chantal online verschijnen, en besloot in de pen te klimmen. En dat resulteerde in een open brief aan de 42-jarige vrouw.

Spraakmaakster

“Je bent de smaakmaakster van Married at first sight. Maar dat betekent natuurlijk wel dat gelijk de hele natie een mening over je heeft. Maar wees gerust, je bent niet de enige. Ook over mij hebben mensen een mening”, begint de presentator zijn verhaal.

Schild opbouwen

“Ik ben me heus bewust van het feit dat ik geen Peter van der Vorst ben. Sommige kijkers vinden dat juist goed en andere moeten wennen. Maar ik heb, in tegenstelling tot jou, in de loop der jaren een schild kunnen opbouwen. Hoe zit dat met een vrouw als jij?” vraagt Carlo Boszhard zich af.

Ster

“Je bent de ster het programma. Je bent uitgesproken en authentiek en dus geknipt voor televisie. Saaiheid en rechttoe rechtaan zijn de doodsteek van televisie en vooral voor twitter. We hebben aan de telefoon hier een fijn gesprek over gehad. Ik ben trots op je”, schrijft de bekende man. Je kunt de gehele brief aan Chantal hier lezen.

