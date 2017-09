Carlo Boszhard deelt foto van zichzelf in deze gekke outfit

Het is een heerlijke dag voor Carlo Boszhard, zo schrijft hij vandaag op social media. Bij die tekst hoort een heel andere soort foto dan je zou verwachten.

Carlo is vandaag samen met Nicolette Kluijver aan het werk in een wel eh, heel bijzondere outfit. Nicolette draagt een outfit die rechtstreeks uit Volendam komt en Carlo draagt het beroemde Borat-badpak. Gelukkig heeft hij er nog net een bosje bloemen bij kunnen pakken, anders was het een wel heel pikant kiekje geworden.

Britney’s outfit sort of looks like a glitter version of the Borat bathing suit. #VMAs2016 pic.twitter.com/ygA65FWou7 — Marisol Segal (@discomaz) 29 augustus 2016

Wat een heerlijke dag ! #eengoedstelhersens @nicolettekluijver_ Een bericht gedeeld door Carlo Boszhard (@carloboszhard) op 11 Sep 2017 om 9:26 PDT



Bron: Instagram. Beeld: Twitter.