Carlo Boszhard en vriend Herald nemen belangrijke beslissing over kinderwens

Carlo Boszhard en zijn vriend Herald hebben al jaren een grote kinderwens. Om die te kunnen vervullen gingen ze een adoptietraject in, maar deze plannen gaan ze niet doorzetten.

In een interview met Story vertelt Carlo dat hij en Herald ‘bezig waren’ met een kindje uit Portugal, maar dat ze nu toch besloten hebben om uit het adoptietraject te stappen. Carlo Boszhard wordt volgend jaar 50 en dat maakt het extra lastig om via adoptie een kindje te krijgen. Daarom wil het stel zich nu gaan verdiepen in pleegouderschap. “Er zijn in Nederland veel kinderen waar een pleeggezin voor wordt gezocht. Momenteel lezen Herald en ik daar veel over”, aldus Carlo.

Maximumleeftijd

Van andere koppels hoorden ze veel verhalen over het adopteren van een kindje. Toen realiseerden ze zich dat doordat ze een ouder kindje zouden krijgen, de kans ook groot is dat dit kindje een lichamelijke of geestelijke beperking heeft, wat de zorg voor het kindje zwaarder zou maken. Daarom hebben ze besloten om als pleegouders eventueel een ander kind te gaan helpen. “Het scheelt dat voor het pleegouderschap geen maximumleeftijd geldt. Belangrijk is wel dat je een stabiele relatie hebt. Dat is in elk geval op ons van toepassing”, sluit Carlo af.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP.