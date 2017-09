Carlo Boszhard doet verdrietige mededeling over zijn tv-carrière

De goedlachse Carlo Boszhard verwacht dat hij per 2019 van de beeldbuis verdwijnt. Zijn contract bij RTL loopt dan ten einde.

Carlo wil graag achter de schermen actief blijven, maar hij verwacht dat hij binnen twee jaar niet meer te zien zal zijn op de televisie. Die uitspraak doet de presentator in het programma Story of my Life, dat woensdag bij RTL 4 wordt uitgezonden.

In bovenstaande video laat Carlo zich uit over zijn kinderwens die misschien dit jaar nog in vervulling gaat.

B-programma’s

Carlo Boszhard wil kosten wat het kost voorkomen dat hij naarmate hij ouder wordt alleen nog maar tweederangs programma’s mag presenteren op tv. “Ik denk dat je dan op een punt komt van: krijg je nog de grote A-programma’s of wordt het langzaamaan B. Ik vind het mooi zo, ik heb nu al een fantastische carrière gehad.”

Irene Moors

Wél heeft Carlo nog een grote wens en dat is nog één keer een programma presenteren met zijn maatje Irene Moors, die ondertussen in dienst is van SBS. “Ik zou het misschien wel leuk vinden om met Irene nog iets te gaan doen over twee jaar. Ik denk dat Carlo en Irene aan een tafel nog steeds leuk is.”

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.