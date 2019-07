Sterrentrainer Carlos Lens en vriendin verwachten een kindje

Blij babynieuws voor BN-trainer en Libelle TV-ster Carlos Lens en zijn vriendin. De twee verwachten namelijk een zoontje. Vriendin Linda is inmiddels 17 weken zwanger.

Dat vertelt hij dinsdag aan Shownieuws.

De pil weg

“Het gaat zo lekker tussen ons en dit is echt een bekroning op onze relatie”, vertelt Carlos. “Dus ja, dan gaat die pil weg en dan ga je het proberen.” Linda is op 11 december uitgerekend. Dat wordt groots feest rond die tijd, want Carlos en Linda zijn beiden eind november jarig.

Het is niet de eerste keer dat Carlos vader wordt. Uit een eerder relatie kreeg Lens zijn eerste zoon, Noah (19). “Dit maakt het gezinnetje helemaal compleet!”, zegt hij daarover.

Carriėre

Carlos zit al meer dan 20 jaar in de fitnessbranche en is de personal trainer van vele BN-ers (onder andere Linda de Mol en Bridget Maasland). Daarnaast zagen we hem als fitness-expert in tv-programma’s als De gouden kooi en Big diet. Maar dat was niet de enige keer dat hij op ons beeldscherm verscheen; in zijn sportvideo’s op Libelle TV ‘Sporten met Libelle‘ laat hij zien hoe je fit kunt worden. Daarnaast zette hij samen met Libelle een succesvol 21-dagen sportprogramma op en een live-sportuurtje.

Dit bericht bekijken op Instagram Tbt Curacao wat was het heerlijk met wifey op paradise island ❤️. Een bericht gedeeld door CARLOS LENS (@carloslensofficial) op 2 Jun 2019 om 5:32 (PDT)

In deze video laat Carlos zien hoe je met een volle wasmand je rugspieren traint:

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP