Zangeres Caro Emerald bevallen van tweede kindje

Beschuit met roze muisjes voor Caro Emerald: haar management heeft bevestigd dat de zangeres is bevallen van haar tweede kindje.

Caro Emerald heeft het nieuws lang geheim weten te houden, want haar management vertelt dat de zangeres al in augustus bevallen is van haar tweede dochtertje. Aan RTL Boulevard vertellen ze: “Moeder en dochter maken het goed. Ze geniet nu van haar zwangerschapsverlof.”

Naam

In 2014 werd Caro voor het eerst moeder van een dochtertje. Hoe het jongste meisje heet, is (nog) niet bekend gemaakt. De naam van haar eerste kindje maakte ze ook nooit bekend, dus de kans is groot dat ze dat ook bij haar pasgeboren kindje niet gaat doen.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.