Carole Middleton draagt zomerse jurk met Nederlands tintje

De Britse royals maken er geen geheim van dat ze groot tennisfans zijn. Dat blijkt bij Kate met de paplepel zijn ingegoten, want haar moeder werd woensdag voor de tweede keer dit toernooi gespot op Wimbledon.

Carole Middleton was woensdag samen met haar man aanwezig bij het grootste Britse tennistoernooi en droeg een jurk van het Nederlandse merk Scotch & Soda. De Britten zijn duidelijk net zo’n groot fan als wij van dit merk, want de Britse pers wilde meteen meer weten van deze jurk.

Sale

En er is goed nieuws: de jurk is ook in Nederland nog verkrijgbaar en is zelfs in de sale. Met 50% korting koop je de jurk nu voor 75 euro. Op de website van het merk is de jurk inmiddels uitverkocht, maar via andere partijen is deze nog wel verkrijgbaar:

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Getty