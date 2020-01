Hoera! Carolien Karthaus-Spoor is bevallen van tweede zoon

Beschuit met blauwe muisjes! Actrice Carolien Spoor is bevallen van haar tweede zoontje. Op Instagram deelt ze een zoet kiekje van de kleine spruit.

Het jongetje is geboren op 16 januari en heeft de naam Elias Willem Frederik Karthaus gekregen.

Zoveel liefde

“Wat een intens geluk. Nooit gedacht dat mijn hart zoveel liefde aan zou kunnen”, schrijft de trotse moeder bij een kiekje van haar pasgeboren zoontje. Ook papa Jon deelt de eerste foto van de kleine Elias en schrijft: “Afgelopen donderdag 16 januari 2020 is onze lieve zoon geboren: Elias Willem Frederik Karthaus. Zijn grote broer Otis kan niet wachten om met hem op avontuur te gaan. En ik verheug me op alle herinneringen die ik met deze beukertjes mag gaan creëren.”

Powervrouw

Hij laat weten onwijs trots te zijn op zijn vrouw. “Mama Carolien is van een bovenmenselijke kracht en schoonheid dat ik me wederom meer dan gelukkig prijs met zo’n powervrouw en mama 5.0. Geniet van deze prachtige dag, dan doen wij dat ook.”

Carolien maakte de zwangerschap in augustus bekend. Ze is sinds 2005 samen met acteur en regisseur Jon Karthaus. In september 2016 gaven ze elkaar het jawoord in Italië. Het stel kreeg in juni 2017 hun eerste zoontje: Otis.

