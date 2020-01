Carolien Karthaus-Spoor deelt intieme foto van bevalling

Carolien Karthaus-Spoor beviel op 16 januari 2020 van haar zoontje Elias Willem Frederik Karthaus. Nu deelt ze een prachtige intieme foto van het moment na de geboorte.

Op Instagram plaatst ze de foto waarop ze samen met haar man Jon en hun pasgeboren zoontje Elias te zien is.

Hoogtepunt

“Het hoogtepunt van een hele magische dag… Met zonsopgang reden we in alle rust naar het ziekenhuis en einde middag mochten we Elias verwelkomen op deze wereld.” schrijft Carolien bij de foto. Elias is het tweede kindje van Carolien en Jon. In 2017 werden ze voor het eerst ouders van zoontje Otis.

Natuurlijke bevalling

Otis werd geboren met een spoedkeizersnede. Bij Elias was dat niet nodig en daar is Carolien blij mee: “Ik ben zo dankbaar dat ik deze keer een natuurlijke bevalling heb mogen ervaren! Dankzij de liefde van mijn leven Jon die me zo ongelofelijk goed door de bevalling heeft geholpen.” Carolien heeft veel zin om lekker te gaan genieten met haar mannen: “Samen kunnen we de wereld aan, nu met 2 mannetjes sterk om voor te zorgen en ze al het moois te laten zien wat het leven te bieden heeft.”

