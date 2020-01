Carolien Spoor post emotioneel bericht over vader die aan Huntington leed

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Five days inside konden we zien hoe Natasja Froger een bezoek bracht aan De Kloosterhoeve, een tehuis voor mensen met de ziekte Huntington.

Een emotionele aflevering voor Carolien Karthaus-Spoor, wiens vader zijn laatste jaren in De Kloosterhoeve doorbracht.

Advertentie

Dierbare foto

Carolien plaatst op Instagram een prachtige foto van haarzelf met haar vader en haar toen pasgeboren zoontje Otis, die inmiddels 2 jaar is. Carolien is op dit moment zwanger van haar 2e kind, maar bij die geboorte zal haar vader niet zijn, hij is inmiddels overleden. “Deze dierbare foto is de eerste & laatste ontmoeting tussen Otis en zijn opa: een moment dat we helaas bij deze geboorte zullen missen.”

Belangrijke uitzending

Bij de foto schrijft ze over hoe belangrijk, maar ook confronterend ze de aflevering van Five days inside vond, omdat het voor haar heel dichtbij komt. “Een zeer aangrijpend, maar o zo belangrijke ‘inside’ over de ziekte van Huntington gisteren. Ik moet eerlijk zeggen dat de beelden zo confronterend en emotioneel waren, dat ik niet de hele uitzending hebben kunnen afkijken. Mijn vader zat in de Kloosterhoeve en ik ben enorm dankbaar dat hij daar in alle goede zorg zijn laatste jaren heeft mogen spenderen.”

Dankbaar

Door het contact dat ze met haar eigen volgers heeft, weet ze dat de aflevering ook voor anderen heel belangrijk is: “In alle DM’s die ik ontvang lees ik zoveel berichten van mensen die deze vreselijke, mensonterende ziekte in hun familie meemaken en hier zeer moeilijk mee kunnen dealen. Ook omdat sommigen zelf risicodrager zijn. Ik ben de makers van het programma enorm dankbaar, omdat er nu weer meer bekendheid is gegeven aan de ziekte van Huntington: het taboe wordt hiermee weer een stukje doorbroken en omstanders krijgen een beter beeld van wat de ziekte inhoudt. Iets wat zeer moeilijk uit te leggen is, merk ik vaak.”

Risicodragers

Carolien is ontzettend blij en dankbaar dat haar eigen kinderen geen risicodragers zullen zijn: “Gelukkig stopt bij mij de lijn, waardoor onze kinderen nooit risicodragers zullen zijn. Enorm veel liefde voor alle dappere patiënten en familie die in beeld zijn geweest & ongelofelijk veel kracht en liefde toegewenst. Hopelijk komt er ooit een dag waarop er geen nieuwe generatie risicodragers meer bestaat.”

Wat is Huntington?

Huntington is een erfelijke, progressieve hersenaandoening. De ziekte is niet te genezen of te vertragen. Patiënten hebben te maken met ernstige motorische gevolgen en gaan ook verstandelijk achteruit. De eerste symptomen beginnen bij Huntington vaak tussen het 35e en het 45e levensjaar. Als een ouder gendrager is, heeft het kind 50% kans om ook gendrager te zijn.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress