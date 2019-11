Dit is wanneer de boetiek van 'Chateau Meiland'-huisvriendin Caroline opent

Caroline van Eeden kennen we als de huisvriendin van de familie Meiland. Inmiddels heeft ze het chateau weer verruild voor Nederland. En ze heeft heel leuke plannen.

De huisvriendin slaat namelijk zelf aan het ondernemen en opent haar eigen boetiek. De winkel opent binnenkort al.

Boetiek in Amsterdam

Caroline noemt het een droom die uitkomt. “Samen met Modetheater ga ik nog dit jaar mijn eigen kledingboetiek openen in Amsterdam. Ik heb er zo ontzettend veel zin in om mijn favoriete kleding met jullie te gaan delen!” schrijft ze op Instagram.

Modetheater by Caroline

De winkel opent 29 november open de deuren aan de Prinsengracht 13. Wat voor soort kleding te koop zal zijn, is nog even een verrassing.

Caroline spreekt de Meilandjes overigens nauwelijks meer. Dit zou vooral komen door de verre afstand.

Bron: Instagram. Beeld: Talpa