Waarom Caroline niet met de Meilandjes naar het Televizier Ring-gala gaat

Huisvriendin Caroline heeft enkele weken geleden Chateau Meiland verlaten. Haar vertrok is volgende week te zien in het programma, maar nu lijkt de echte reden van haar vertrek al bekend te zijn geworden.

Caroline kampt met een burn-out. De Telegraaf schreef woensdagavond al dat het harde werken haar teveel is geworden en nu heeft een woordvoerder van SBS inderdaad bevestigd dat ze een burn-out heeft. Op dit moment geniet ze van haar welverdiende rust in het buitenland.

Televizier-Ring

De familie Meiland maakt kans op de Televizier-Ring en de hele familie is volgende week dan ook aanwezig in het studio. Caroline zal daar vanwege haar gezondheid niet bij zijn. Begin deze week vroeg iemand op Instagram of ze er bij zou zijn en toen reageerde ze: “Natuurlijk ben ik erbij, en we gaan met z’n allen genieten van deze avond.” De afgelopen dagen heeft ze dus toch besloten dat het beter is om niet te gaan en wellicht nog wat langer van haar vakantie te genieten:

Bron: Shownieuws.nl. Beeld: Talpa