Caroline van Eeden, de huisvriendin van de familie Meiland, heeft voor het eerst voor camera gereageerd op haar vertrek uit de populaire realitysoap Chateau Meiland.

Caroline is inmiddels alweer een paar maanden in Nederland. De rust heeft haar heel goed gedaan, maar eerlijk is eerlijk: de mediastorm viel haar erg zwaar.

Burn-out

Volgens haar heeft de media alles zó groot gemaakt. “Ik had gezegd een burn-out, maar dat heb ik te snel gezegd”, legt Caroline uit in een interview met Shownieuws. “Want dat zeg je om er van af te zijn, van alle vragen uit de media. Ik was gewoon kapot.”

Geen kracht meer

Het moment dat Caroline zich besefte dat het werken op het chateau te zwaar voor haar was, kan ze zich nog heel goed herinneren. “Ik stond het bed op te maken en toen dacht ik: ‘Nou, dit gaat me gewoon nu echt te ver.’ Ik kon gewoon niet, ik had geen kracht meer in mijn lijf. Ik was gewoon helemaal op. Dan moet je gewoon een besluit nemen en dat besluit is prima.”

Aan de slag

Tijdens haar vakantie heeft ze goed kunnen uitrusten, maar de harde werker kan natuurlijk niet stilzitten. “Ik ben vandaag gastvrouw en dat is ontzettend leuk! Er zijn heel veel mensen geweest”, vertelt ze. “Het is gewoon heel hartverwarmend hoe mensen zich opstellen.” Caroline gaat als het goed is binnenkort zelf haar boutique beginnen in de Jordaan. En daar zal ze gelukkig niet 7, maar 4 dagen voor gaan werken.

Bron: Shownieuws.