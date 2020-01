Emoties lopen hoog op bij Caroline Tensen in 'Five days inside'

Dinsdagavond was Caroline Tensen voor het eerst te zien in het programma Five days inside. Caroline reisde hiervoor af naar de Achterhoek om daklozen te helpen. Dat leverde emotionele beelden op.

Caroline liep 5 dagen mee met de vrijwilligers van Het Passion, een christelijke organisatie die dak- en thuislozen helpt om hun leven op de rit te krijgen. De organisatie haalt ze uit hun omgeving weg en biedt ze rust, zodat ze een uitweg voor hun problemen kunnen vinden.

Emoties

Caroline logeerde 5 dagen op de boerderij van Het Passion en kon daar met eigen ogen zien hoe de dak- en thuislozen opkrabbelen, maar soms ook door diepe dalen gaan. Ze raakte in gesprek met ze en kreeg heftige en ontroerende verhalen te horen. Wanneer Saour het liedje Mag ik dan bij jou op de piano speelt, raakt dat Caroline en barst ze in tranen uit. “Het is zo’n kwetsbaar, lief mannetje. En dat gaat ‘ie dat liedje spelen. Dat kwam echt binnen, dat raakte me.” legt ze uit.

Onverwachte gebeurtenis

Ook Saour vertelt zijn verhaal aan Caroline. Hij is in zijn jonge jaren aan de drank en de drugs geraakt. Nadat hij dit met Caroline heeft gedeeld, gaan ze gezellig koffie drinken met de rest van de groep. De ochtend erna, slaat de sfeer om. De vrijwilligers verdenken Saour ervan dat hij hasj mee heeft genomen na zijn verlof. Na een urinecontrole blijkt dat te kloppen. Dit is verboden op Het Passion en Saour moet de boerderij dan ook direct verlaten. Caroline is zichtbaar ontdaan van deze gebeurtenis. “Dit had ik echt niet verwacht. Maar dat is mijn naïviteit.” vertelt ze met tranen in haar ogen.

Angela Groothuizen

Volgende week is de eerste aflevering van Five days inside met Angela Groothuizen te zien. Zij loopt 5 dagen mee in de bekendste verslavingskliniek van Nederland, de Jellinek.

