Caroline Tensen heeft een lelijke val gemaakt. En dat is vanavond te zien in Eén tegen 50 op RTL 4.

Niet de val zelf, maar wel Carolines gehavende gezicht.

Advertentie

Heel hard gevallen

“Misschien denkt u thuis: wat heeft die vrouw voor een gek gezicht vanavond”, begint Caroline in het voorstukje waarin ze uitlegt wat er met haar is gebeurd. “Ik ben met mijn e-bike heel hard gevallen op mijn gezicht.” Au!

Make-up van Leco

Nou heeft Caroline de nodige make-up op haar gezicht. “Leco heeft zich helemaal uitgeleefd.” Maar tóch zie je dat ze een flinke smakkerd gemaakt heeft. Aan haar lip bijvoorbeeld, en de bloeduitstorting op haar hand. Caroline Tensen heeft er kortom weleens beter uitgezien. “Dus als u denkt: zit ze nou te knipogen, of zijn de fillers mislukt: dat is het allemaal niet. Gewoon origineel tanden door de lip.”

Stoere Caroline Tensen

Het is niet de eerste keer dat Caroline gewond het tv-programma presenteert. “Ik heb hier gestaan met gebroken armen, een gebroken been, twee geopereerde schouders… deze had ik nog niet gehad”, somt ze op. Ze is een echte doorzetter, dus. Er wordt dan ook vol lof onder het filmpje gereageerd. “Wat een bikkel zeg”, klinkt het. En: “Gewoon doorgaan, geweldig!” Een ander: “Stoer hoor, vakvrouw.”

Beterschap, Caroline!

Libelle’s Marleen testte een week lang een e-bike – kwam zij daar wel zonder kleerscheuren vanaf?

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram RTL 4. Beeld: Brunopress